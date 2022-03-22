Депутат Шредингера. Как получить шикарную квартиру с обычной зарплатой муниципала

Женщина с карьерой в обычном муниципальном образовании может позволить себе купить четырехкомнатную квартиру в новом доме с видом на Смольный собор. Когда в адрес счастливицы прозвучало удивленное «как?», оказалось, что отвечать Анастасия Фрегатова не обязана — она год как не является депутатом МО «Большая Охта». Правда, об этом не знали даже ее коллеги.



История успеха

Анастасия 10 декабря 2020 года стала единственной владелицей четырехкомнатной квартиры площадью 187,3 кв. метра. ЖК «Платинум», в котором она находится, позиционируется как жилье бизнес-класса, из окон открывается прекрасный вид на Смольный собор и Неву.



Если пробежаться по объявлениям о продаже квартир в этом ЖК, можно убедиться, что за «двушку» там сейчас просят около 16 млн, за четырехкомнатные квартиры — уже больше 50–67 млн рублей. По данным аналитики Colliers International, по итогам непростого для рынка недвижимости 2020 года средняя стоимость квадрата составила 205 тысяч рублей. То есть цена на квартиру, как у Фрегатовой, должна была на момент покупки колебаться на уровне 38 млн рублей.

Логично предположить, что такое жилье может купить человек с доходами выше среднего. Что известно о карьере Фрегатовой? В 1997 году она окончила Северо-Западную академию госслужбы, это следует из данных системы ГАC «Выборы».

По информации редакции, ее трудовая деятельность складывалась так. Дама начала с работы помощником воспитателя детского сада, затем в 1999 года пришла работать в МО «Большая Охта». Фрегатова сначала была специалистом 1-й категории, ведущим специалистом, руководителем административно-организационного отдела, председателем выборного органа муниципального совета, специалистом в учреждении «Социальный центр «Большая Охта», директором этого заведения, наконец, заместителем главы и главой МО «Большая Охта». Кстати, эти сведения подтверждала «депутатская» страничка» Фрегатовой, не так давно удаленная с сайта МО. Но ее можно найти в кэше.

С 2014 года, после того, как проиграла на выборах, наша героиня работала главой муниципальной администрации. А в 2019 году снова избралась депутатом. Член «Единой России», воспитывает дочь. Будучи главой муниципальной администрации, Фрегатова в 2016–2018 годах ежегодно декларировала доход в интервале от 900 тысяч до миллиона. Список недвижимости впечатляющим назвать было трудно: треть 70-метровой квартиры (еще треть — в собственности ее несовершеннолетней дочери). Потом добавился земельный участок на 839 кв. метров. В декларациях за 2019 и 2020 годы этот список остался неизменным. А вот доходы составили 820 и 426 тысяч рублей соответственно. Можно было бы предположить, что часть стоимости своей новой квартиры Фрегатова оплатила за счет продажи старого жилья. Но нет — все доли в 70-метровой квартире на месте, а оставшаяся треть принадлежит женщине, которая, судя по ФИО, тоже не чужой экс-депутату человек.



В начале 2022 года активные жители муниципалитета обратили внимание на эту фигуру умолчания в декларации за 2020 год — квартиры в ЖК «Платинум» там не было. В ответ на просьбу разобраться прокуратура сообщила заинтересованным: полномочия народной избранницы были прекращены еще решением от 29 марта 2021 года, и поэтому ей не надо подавать сведения о доходах и имуществе. Соответственно, «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется». Здесь, прямо скажем, дьявол кроется в календаре. По закону депутат должен отчитаться о доходах до 1 апреля следующего года, то есть Фрегатова недоработала до дедлайна всего-ничего. Вот только информация о ее вроде бы год назад состоявшейся отставке стала сюрпризом не только для избирателей, но и для коллег по совету.

Депутат или нет?

По версии главы муниципального образования Николая Паялина, Анастасия досрочно сложила с себя полномочия с 30 марта 2021 года на основании решения совета №20 от 29.03.2021. Уже после того, как скандал попал в публичную плоскость, с сайта «Большой Охты» пропала декларация Фрегатовой, а ее фамилия — из списка депутатов. Но в кэше все еще можно найти первоначальные данные о ее доходах за 2020 год.

Паялин утверждает, что «тогда же» документ и был опубликован — 30 марта. Он добавил, что датой официальной публикации считается издание спецвыпуска СМИ, учрежденного органом местного самоуправления. Для понимания: в исходных данных спецвыпуска указано, что он печатается по адресу самого муниципалитета. Так что и выглядит он не как привычная обывателю газета, и для его печати не требуется типография. И в печать он был подписан вообще на флажке — 31 марта в 19:00.

Тем временем депутаты этого МО Манефа Королева и Наталья Александровская в комментарии редакции подтвердили, что лично видели Фрегатову на заседаниях после 30 марта, в частности 20 января 2022 года.



Есть несколько странных моментов. 21 апреля 2021 года (то есть спустя три недели после «официальной» даты сложения полномочий) глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин вручил благодарственное письмо заместителю главы муниципального образования Анастасии Фрегатовой за добросовестный труд. Фото этой награды дама опубликовала на своей странице в «ВКонтакте».



Фото: Скриншот VK.com Поделиться Поделиться







Кроме того, до недавнего времени на сайте МО «Большая Охта» можно было найти декларации всех депутатов за 2020 год, и в этом документе присутствовала фамилия Фрегатовой.



Скриншот документа с данными о доходах депутатом МО «Большая Охта» за 2020 год Поделиться Поделиться







В-третьих, «дату рождения» загруженного на сайт муниципалитета пресловутого «решения №20» выдают свойства этого документа — 21 февраля 2022 года.



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Интернет помнит все. И с помощью веб-архива можно убедиться, что по крайней мере 10 мая 2021 года решения №20 на сайте не было, после документа №19 шел сразу №22



скриншот страницы сайта web-arhive.ru, по состоянию на 10 мая 2021 года Поделиться Поделиться







Примечательный «хвост» у ссылки на решение №20 остался и на самом сайте. Каждое решение имеет свою ссылку, и cms (wordpress) добавляло в файлы id. «Соседние» решения №19 и №22 имеют близкие id: 11154 и 11648, тогда как id решения №20 — 13723, то есть более «поздний». А вот у решений за 2022 год id «стартует» с 13656.



Id — это идентификатор, порядковый номер или имя, внутри каждой системы или базы данных он уникальный. Без специальных действий номер записи или прикреплённого документа всегда будет идти по возрастанию.



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В разговоре с «Фонтанкой» глава муниципального образования Николай Паялин заявил, что история с шикарной квартирой никаких вопросов у него не вызвала. Момент с вручением в апреле грамоты, по его мнению, также ни о чем не говорит. «Это день местного самоуправления. Эта медаль или что там, благодарность? Благодарственное письмо от главы района, оно готовится, по всей видимости, раньше», — предположил он.

Манефа Королева попытается оспорить решение совета и протокол от 29.03.2021 о досрочном прекращении полномочий Фрегатовой, так как, по ее словам, на это заседание не были приглашены как минимум четыре депутата из десяти. «Кроме того, мунсовет должен был объявить дополнительные выборы депутата на освободившийся мандат», — напомнила Королева. К слову, этого так до сих пор и не было сделано. Кроме того, Королева хочет через суд отменить все решения совета с апреля 2021 года, если в них был учтен голос Фрегатовой.



«Фонтанка» связалась с Анастасией, но она заявила, что разговаривать не собирается. На вопрос о квартире ответила: «Давайте я у вас поинтересуюсь, откуда у вас средства на приобретение недвижимости?» На этом разговор завершился.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

