Так же, как все. Судья не может добиться от петербургских правоохранителей решительных действий против личного сталкера

Ирина Воробьева, служащая в судейском корпусе Петербурга более 20 лет, как стало известно «Фонтанке» 22 марта, в своем заявлении сообщает о том, что ни районная администрация, ни прокуратура Выборгского района не могут повлиять на
Судью она поджидала у суда, а также в тех местах, где та иногда обедает. Подходит с бессмысленными беседами, размахивает руками. А летом прошлого года в Куйбышевский суд пришло письмо с угрозами встретить Воробьеву на Караванной улице с молотком. В правоохранительных органах, куда судья обратилась, предположили, что автор анонимок — её личный преследователь. Воробьевой предоставили госзащиту.
Но на этом дело застопорилось. Несмотря на статус судьи, Ирина Воробьева фактически оказалась без защиты специалистов от действий нездорового человека.
Ответа на свое обращение от надзорного ведомства судья пока так и не дождалась.
Отметим, что на Воробьеву сталкерша перекинулась с семьи врача, которую преследовала около 10 лет. «Фонтанка» подробно описывала, как пара оказалась без защиты закона и правоохранительной системы.
Судя по всему, даже судейский статус не дает надежды на то, что меры будут приняты раньше, чем «когда будут убивать — тогда и приходите».