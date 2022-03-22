Так же, как все. Судья не может добиться от петербургских правоохранителей решительных действий против личного сталкера

Ирина Воробьева, служащая в судейском корпусе Петербурга более 20 лет, как стало известно «Фонтанке» 22 марта, в своем заявлении сообщает о том, что ни районная администрация, ни прокуратура Выборгского района не могут повлиять на ПНД № 2 , который не хочет поставить преследующую её женщину на диспансерный учет. При этом у сталкерши диагностирована психическая болезнь, она несколько раз проходила стационарное лечение, предпринимала попытку суицида.



Судью она поджидала у суда, а также в тех местах, где та иногда обедает. Подходит с бессмысленными беседами, размахивает руками. А летом прошлого года в Куйбышевский суд пришло письмо с угрозами встретить Воробьеву на Караванной улице с молотком. В правоохранительных органах, куда судья обратилась, предположили, что автор анонимок — её личный преследователь. Воробьевой предоставили госзащиту.

