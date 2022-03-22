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Так же, как все. Судья не может добиться от петербургских правоохранителей решительных действий против личного сталкера

Судья Куйбышевского райсуда обратилась в прокуратуру Петербурга с просьбой принять меры к их коллегам из района, а также руководству психоневрологического диспансера № 2 Выборгского района. Больше четырех лет она не может избавиться от внимания женщины-преследователя и найти того, кто шлет ей анонимки с угрозами жизни.

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Ирина Воробьева, служащая в судейском корпусе Петербурга более 20 лет, как стало известно «Фонтанке» 22 марта, в своем заявлении сообщает о том, что ни районная администрация, ни прокуратура Выборгского района не могут повлиять на ПНД № 2, который не хочет поставить преследующую её женщину на диспансерный учет. При этом у сталкерши диагностирована психическая болезнь, она несколько раз проходила стационарное лечение, предпринимала попытку суицида.

Судью она поджидала у суда, а также в тех местах, где та иногда обедает. Подходит с бессмысленными беседами, размахивает руками. А летом прошлого года в Куйбышевский суд пришло письмо с угрозами встретить Воробьеву на Караванной улице с молотком. В правоохранительных органах, куда судья обратилась, предположили, что автор анонимок — её личный преследователь. Воробьевой предоставили госзащиту.

Но на этом дело застопорилось. Несмотря на статус судьи, Ирина Воробьева фактически оказалась без защиты специалистов от действий нездорового человека.

Ответа на свое обращение от надзорного ведомства судья пока так и не дождалась.

Отметим, что на Воробьеву сталкерша перекинулась с семьи врача, которую преследовала около 10 лет. «Фонтанка» подробно описывала, как пара оказалась без защиты закона и правоохранительной системы.

Судя по всему, даже судейский статус не дает надежды на то, что меры будут приняты раньше, чем «когда будут убивать — тогда и приходите».

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Комментарии (8)

AlBerkut
Класс! Даже, дон, статус судьи с неприкосновенностью, дон, не является ни гарантией безопасности, ни вмешательства правоохренителей, дон..
И уж если даже в СМИ информация просочилась, значит без огласки даже федеральный судья не может рассчитывать на то, что доблестная пилиция соизволит поработать.......
Avocat
Эту новость уже публиковали ранее
Dmitry Antonov
Странно, а почему она сама в суд не обратилась? Ведь знает же, что наш суд всегда стоит на защите прав граждан!
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