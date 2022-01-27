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Судью Куйбышевского суда взяли под госзащиту после письма с угрозами

Полиция Петербурга приставила охрану и выдала электрошокер судье Куйбышевского суда Ирине Воробьевой.

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Госзащита потребовалась судье после полученного письма, в котором некая женщина обещала проломить Воробьевой голову молотком, когда она выйдет на улицу. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 января.

К угрозе в правоохранительных органах отнеслись серьезно, так как судью, которая регулярно, как и все её коллеги, получает анонимки от недоброжелателей, уже больше года преследует женщина-сталкерша.

О преследовательнице, правда в ином контексте, «Фонтанка» писала в материале «Прогони меня, если сможешь. В Петербурге жену врача девять лет преследует пациентка». По предварительной информации, с семьи врача женщина переключилась на судью почти одновременно с выходом материала.

Женщина наблюдается в ПНД: ей оказывается консультативная помощь, но на диспансерный учет она не взята.

В объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» подтвердили факт предоставления госзащиты судье Куйбышевского суда.

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Комментарии (8)

Милая +
К Ирине Альбертовне Воробьёвой, прежде всего, поступают административные исковые заявления градозащитников. Это профессионал! Отношусь к ней с уважением, несмотря на разные решения, принятые ею. Надеюсь она не пострадает от психически неуравновешенной гражданки.
Kostyn
Настоящего поехавшего крышей преследователя нельзя успокоить, любое активное противодействие вызывает у преследователя только прилив энергии, в лучшем случае его можно переключить с одной конкретной личности на какую то абстрактную группу.
chip1
Может не судью защищать, а пациента на лечение отправить? Я понимаю, что врачи совместно с чиновниками бабло зашибают на модном вирусе и до больных другими недугами им дела нет, но все же!
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