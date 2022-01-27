Судью Куйбышевского суда взяли под госзащиту после письма с угрозами

Госзащита потребовалась судье после полученного письма, в котором некая женщина обещала проломить Воробьевой голову молотком, когда она выйдет на улицу. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 января.



К угрозе в правоохранительных органах отнеслись серьезно, так как судью, которая регулярно, как и все её коллеги, получает анонимки от недоброжелателей, уже больше года преследует женщина-сталкерша.



О преследовательнице, правда в ином контексте, «Фонтанка» писала в материале «Прогони меня, если сможешь. В Петербурге жену врача девять лет преследует пациентка». По предварительной информации, с семьи врача женщина переключилась на судью почти одновременно с выходом материала.

