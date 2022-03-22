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«Яндекс» прокомментировал претензии латвийского регулятора к своему сервису такси

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«Яндекс» не согласен с претензиями Автотранспортной дирекции Латвии, которая решила заблокировать сервис такси Yandex Go. Об этом «Фонтанке» 22 марта сообщили в пресс-службе российской IT-компании.

«О претензиях АТД мы узнали из прессы — заранее никаких уведомлений от латвийских властей мы не получали, хотя все эти годы были на связи и отвечали на все запросы, — отметили там. — Мы не согласны с блокировкой и тем более с ее официальной мотивацией. Планируем оспаривать решение».

Ранее дирекция объявила о лишении лицензии Yandex Taxi B.V. и блокировке приложения Yandex Go с 23 марта. Как говорится в заявлении ведомства, приложение разрешает активный обмен данными с серверами, расположенными в России, а передача информации в страны, которые не входят в ЕС и НАТО, является нарушением. По мнению регулятора, это ставит под угрозу национальную безопасность и разрешает доступ к данным о латвийских и других иностранных пользователях сервиса.

В «Яндексе» подчеркивают, что команда Yandex Go никогда не отрицала, что алгоритмы сервиса могут использовать российские серверы наряду с финским дата-центром.

«Данные пользователей Латвии хранятся в строгом соответствии с нормами ЕС и GDPR — регламентом, который создавал и принимал ЕС, включая Латвию. Более того, в 2020 году наш сервис успешно прошел регистрацию в Автотранспортной дирекции, которая подтвердила соответствие Yandex Go требованиям законодательства страны. Изменения в архитектуру сервиса мы с тех пор не вносили», — заявили в компании.

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Комментарии (5)

267088968
Яндекс такси вообще полное гв-но!! Забирают где ИМ удобнее и везут как ИМ лучше. А ценники "ломят", как за личный самолет.
AlBerkut
В чём проблема, надо просто запустить новый сервис - Яндекс.денацификация и можно ещё Яндекс.демилитаризация😉
В трибалтийских вымиратах эти сервиса должны иметь просто оглушительный успех😎😂😂😂
valua
уверен, сейчас все претензии такого рода содержат цитату "нравится - не нравится", с указанием первоисточника.
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