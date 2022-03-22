«Яндекс» прокомментировал претензии латвийского регулятора к своему сервису такси

«Яндекс» не согласен с претензиями Автотранспортной дирекции Латвии, которая решила заблокировать сервис такси Yandex Go. Об этом «Фонтанке» 22 марта сообщили в пресс-службе российской IT-компании.



«О претензиях АТД мы узнали из прессы — заранее никаких уведомлений от латвийских властей мы не получали, хотя все эти годы были на связи и отвечали на все запросы, — отметили там. — Мы не согласны с блокировкой и тем более с ее официальной мотивацией. Планируем оспаривать решение».



Ранее дирекция объявила о лишении лицензии Yandex Taxi B.V. и блокировке приложения Yandex Go с 23 марта. Как говорится в заявлении ведомства, приложение разрешает активный обмен данными с серверами, расположенными в России, а передача информации в страны, которые не входят в ЕС и НАТО, является нарушением. По мнению регулятора, это ставит под угрозу национальную безопасность и разрешает доступ к данным о латвийских и других иностранных пользователях сервиса.

