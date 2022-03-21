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Латвия заблокирует сервис такси Yandex Go

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Автотранспортная дирекция Латвии объявила, что аннулирует лицензию компании Yandex Taxi B.V. и заблокирует приложение Yandex Go. Об этом говорится в сообщении на сайте дирекции от 21 марта.

«Было обнаружено, что оно [приложение] разрешает активный обмен данными с серверами, расположенными в Российской Федерации. Передача данных в страны, которые не являются членами Европейского Союза или Организации Североатлантического договора или членами НАТО, является серьезным нарушением, которое ставит под угрозу национальную безопасность и разрешает доступ к данным о латвийских и иностранных гражданах, которые используют веб-сайты или мобильные приложения», — отмечают в ведомстве.

Ограничения начнут действовать 23 марта. Транспортные компании и водителей, которые продолжат использовать приложение, могут оштрафовать.

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