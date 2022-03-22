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Второй за два дня подросток погиб под поездом в Ленобласти. Он шёл в наушниках

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Сотрудники Следственного комитета и полиции устанавливают обстоятельства гибели подростка в Кингисеппском районе Ленобласти, попавшего под колёса поезда. Подробности происшествия приводит 22 марта областной портал 47news.

По данным издания, в начале четвёртого часа дня накануне, 21 марта, на железнодорожной станции Кингисепп поезд сбил 15-летнего школьника. От полученных травм он погиб на месте. По предварительной информации, трагедия произошла вне зоны пешеходного перехода — подросток шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках.

На место прибыли сотрудники УТ МВД на транспорте и транспортного СК РФ. Официального комментария по поводу случившегося от них пока нет.

В свою очередь, в ОЖД факт наезда на человека подтвердили.

«Фонтанка» писала, что днём ранее в Ленобласти электричка также сбила девушку-подростка. Трагедия произошла во Всеволожском районе — вблизи железнодорожной станции Бернгардовка.

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