Под Петербургом электричка сбила человека, предварительно — погибла школьница

Во Всеволожском районе Ленинградской области электричка сбила человека. По предварительным данным, жертвой несчастного случая стала девушка.

Как сообщает 47news 21 марта, трагедия произошла около одиннадцати вечера накануне вблизи железнодорожной станции Бернгардовка. По предварительным данным, от полученных травм девушка скончалась на месте. На вид пострадавшей примерно пятнадцать лет.

На место прибыли сотрудники УТ МВД на транспорте и транспортного Следственного комитета. Прокомментировать обстоятельства несчастного случая в пресс-службе СК не смогли.