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«О’Кей» ответил прокуратуре: ценники писали вручную из-за технических проблем

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В петербургском магазине «О’Кей» писали ценники от руки из-за технического сбоя. Он уже устранен, сообщили 21 марта «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний «О’Кей».

Отмечается, что неполадки произошли по причине, не связанной с работой оборудования в самой системе магазина, сервисы не работали должным образом, и распечатать ценники было невозможно.

«Ценники оформлялись с рукописным заполнением, что не является нарушением и допустимо согласно закону «О защите прав потребителей». В настоящее время технические проблемы устранены, и ценники распечатаны в привычном формате. Приносим покупателям наши извинения за сложившуюся ситуацию и возможные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура и Роспотребнадзор заинтересовались «О’Кеем» на Партизана Германа, 2. Рукописные ценники там заметили у гречки, макарон, сахара, риса, поваренной соли, муки, масла и молочной продукции. Это сочли нарушением прав потребителей.

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Комментарии (8)

W Bons
они что , цену в гривнах написали ?
kоt-obormot
Во всем торгаши виноваты.© скрепаноид
263836471
Странная претензия... у нас что - писать чёрным по белому вручную противозаконно?
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