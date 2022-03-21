«О’Кей» ответил прокуратуре: ценники писали вручную из-за технических проблем

В петербургском магазине «О’Кей» писали ценники от руки из-за технического сбоя. Он уже устранен, сообщили 21 марта «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний «О’Кей».
Отмечается, что неполадки произошли по причине, не связанной с работой оборудования в самой системе магазина, сервисы не работали должным образом, и распечатать ценники было невозможно.
«Ценники оформлялись с рукописным заполнением, что не является нарушением и допустимо согласно закону «О защите прав потребителей». В настоящее время технические проблемы устранены, и ценники распечатаны в привычном формате. Приносим покупателям наши извинения за сложившуюся ситуацию и возможные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура и Роспотребнадзор заинтересовались «О’Кеем» на Партизана Германа, 2. Рукописные ценники там заметили у гречки, макарон, сахара, риса, поваренной соли, муки, масла и молочной продукции. Это сочли нарушением прав потребителей.