«О’Кей» ответил прокуратуре: ценники писали вручную из-за технических проблем

В петербургском магазине «О’Кей» писали ценники от руки из-за технического сбоя. Он уже устранен, сообщили 21 марта «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний «О’Кей».



Отмечается, что неполадки произошли по причине, не связанной с работой оборудования в самой системе магазина, сервисы не работали должным образом, и распечатать ценники было невозможно.



«Ценники оформлялись с рукописным заполнением, что не является нарушением и допустимо согласно закону «О защите прав потребителей». В настоящее время технические проблемы устранены, и ценники распечатаны в привычном формате. Приносим покупателям наши извинения за сложившуюся ситуацию и возможные неудобства», — говорится в сообщении.

