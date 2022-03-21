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CAS отказался перенести стыковые матчи сборной России к чемпионату мира по футболу

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборной России к чемпионату мира-2022 в Катаре. Об этом 21 марта сообщает «Чемпионат».

Уточняется, что таким образом CAS отверг все ходатайства РФС. «Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — уточнили в РФС.

Национальная команда России 24 марта должна была сыграть против Польши в стыковом матче чемпионата мира. После решения ФИФА отстранить россиян поляки автоматически вышли в финал «стыков», где им будет противостоять победитель пары Швеция — Чехия.

28 февраля стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров.

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Комментарии (7)

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