CAS отказался перенести стыковые матчи сборной России к чемпионату мира по футболу

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборной России к чемпионату мира-2022 в Катаре. Об этом 21 марта сообщает «Чемпионат».



Уточняется, что таким образом CAS отверг все ходатайства РФС. «Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — уточнили в РФС.



Национальная команда России 24 марта должна была сыграть против Польши в стыковом матче чемпионата мира. После решения ФИФА отстранить россиян поляки автоматически вышли в финал «стыков», где им будет противостоять победитель пары Швеция — Чехия.

