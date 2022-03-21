Беглов: Маски в Петербурге остаются

Отмены масочного режима в Петербурге снова не случилось, губернатор считает, что эта мера необходима.



«Ситуация с коронавирусом в Петербурге меняется к лучшему. За две последние недели госпитализация снизилась на 47%. Число активных больных — на 42%. Но это не значит, что можно пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Маски и социальная дистанция в общественных местах остаются жизненной необходимостью», — резюмировал Беглов 21 марта в традиционном радиообращении.



Как писала «Фонтанка», в Москве мэр Сергей Собянин с прошлой недели отменил масочный режим и регулярное измерение температуры.

