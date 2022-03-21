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Беглов: Маски в Петербурге остаются

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Отмены масочного режима в Петербурге снова не случилось, губернатор считает, что эта мера необходима.

«Ситуация с коронавирусом в Петербурге меняется к лучшему. За две последние недели госпитализация снизилась на 47%. Число активных больных — на 42%. Но это не значит, что можно пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Маски и социальная дистанция в общественных местах остаются жизненной необходимостью», — резюмировал Беглов 21 марта в традиционном радиообращении.

Как писала «Фонтанка», в Москве мэр Сергей Собянин с прошлой недели отменил масочный режим и регулярное измерение температуры.

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Комментарии (23)

Маргaрита
Стремление к власти — это невротический симптом, который является результатом сильного чувства неполноценности. 8-е место сказывается...
Matraskin
Надоело себя чувствовать упертым законопослушным идиотом - именно так на людей в масках смотрят окружающие в транспорте и ТЦ
Главный спец по технике консервации
Уважаемые Люди поставки организовывали! Склады забивали! Не позволим отменять масочный режЫм!
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