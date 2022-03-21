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Глава СПЧ предложил запретить работать в России таксистам с иностранными правами

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил премьер-министра Михаила Мишустина запретить иностранные водительские права в такси. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба СПЧ.

Сейчас для получения работы в такси необходим только общий водительский стаж не менее трех лет, который может быть подтвержден датой выдачи прав, даже иностранных. Госдума рассматривает поправки, которые бы обязали перевозчиков не брать водителей с зарубежными правами, а кандидатов на должности — проходить аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта РФ, где выдано удостоверение.

«Совет поддерживает указанные новеллы законопроекта о такси, однако с учетом сложностей, возникших при его прохождении в Государственной думе, представляется целесообразным временно закрепить указанные требования в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», — говорится в письме Фадеева.

При этом водители с иностранными правами смогут ездить по российским дорогам и работать в сфере международных перевозок. Также глава СПЧ предложил предусмотреть переходный период, чтобы водители-иностранцы смогли обучиться в российской автошколе.

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Комментарии (6)

James Cook
Давно пора !
SlawaPiter
А депутатам с гражданством США значит можно...
X-кот
что там говорил царь Петр - чтобы .. каждого была видна!
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