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ЦБ: Курс рубля ослаб в 1,5 раза по сравнению со средними значениями февраля

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К середине марта курс рубля к доллару, евро и китайскому юаню ослаб примерно в 1,5 раза по сравнению со средними значениями февраля. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

«К середине марта рубль ослаб примерно в 1,5 раза по сравнению со средним значением февраля. Проинфляционное давление от этого изменения курса с различными лагами отразится на ценах потребительского импорта, а также товаров со значимой долей импортных составляющих в затратах», — заявили в ЦБ.

«Фонтанка» писала, что 9 марта курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум, превысив 127 рублей. Курс доллара превышал 121 рубль.

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Комментарии (11)

Otkating
Не хотим называться ... - сплошные про нас анекдоты и остроты ходят.

Отныне Оленевод.
267188598
Сейчас навальнята подтянутся панику сеять за долю малую, пока хозяин закрыт. Вот вони будет!
Фомальгаут
Боюсь, что это только начало.....
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