ЦБ: Курс рубля ослаб в 1,5 раза по сравнению со средними значениями февраля

К середине марта курс рубля к доллару, евро и китайскому юаню ослаб примерно в 1,5 раза по сравнению со средними значениями февраля. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.



«К середине марта рубль ослаб примерно в 1,5 раза по сравнению со средним значением февраля. Проинфляционное давление от этого изменения курса с различными лагами отразится на ценах потребительского импорта, а также товаров со значимой долей импортных составляющих в затратах», — заявили в ЦБ.



«Фонтанка» писала, что 9 марта курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум, превысив 127 рублей. Курс доллара превышал 121 рубль.

