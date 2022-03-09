Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум и превысил 127 рублей

Американская валюта на бирже прибавила 8,88 рубля, до 113,8 рубля. Это 9 марта следует из данных торгов.



Евро, в свою очередь, поднялся до 122,1 рубля, а затем до 127 рублей, поставив рекорд.

При этом цена нефти марки Brent составляет уже 130,62 доллара за баррель.

