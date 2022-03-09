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Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум и превысил 127 рублей

На открытии торгов на бирже 9 марта рубль ослабел по отношению к евро и доллару.

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Американская валюта на бирже прибавила 8,88 рубля, до 113,8 рубля. Это 9 марта следует из данных торгов.

Евро, в свою очередь, поднялся до 122,1 рубля, а затем до 127 рублей, поставив рекорд.

При этом цена нефти марки Brent составляет уже 130,62 доллара за баррель.

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Комментарии (15)

261839681
26,7 в январе 2000 . Не самый плохой результат 22х летней работы нашего Лидера, Петра Великого нашего времени.
Leo.S
Это все еще рывки, прорыв будет попозже.
Modest_5e4ce41f7533b
Надо срочно провести эмиссионную интервенцию поллитровками. Опыт показывает, что надежней валюты нет в нашем отечестве.
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