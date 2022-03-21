В ЕАЭС порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах повысят до €1 тыс.

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для физлиц повысят с 200 до 1 тысячи евро. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Глава кабмина добавил, что изменения будут сделаны по предложению России. Требования к весу посылки останутся прежними — не более 31 килограмма.



Решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии, оно будет действовать до 1 октября 2022 года.



Повышение порога беспошлинного ввоза призвано сохранить доступ к привычным товарам для российских граждан, несмотря на санкции. Некоторые иностранные онлайн-магазины, добавил премьер-министр, уже принимают оплату картами «Мир». Он рассчитывает, что их число возрастет.

