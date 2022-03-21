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В ЕАЭС порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах повысят до €1 тыс.

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Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для физлиц повысят с 200 до 1 тысячи евро. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что изменения будут сделаны по предложению России. Требования к весу посылки останутся прежними — не более 31 килограмма.

Решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии, оно будет действовать до 1 октября 2022 года.

Повышение порога беспошлинного ввоза призвано сохранить доступ к привычным товарам для российских граждан, несмотря на санкции. Некоторые иностранные онлайн-магазины, добавил премьер-министр, уже принимают оплату картами «Мир». Он рассчитывает, что их число возрастет.

14 марта в Минэкономразвития заявили, что рассчитывают на возобновление работы значительной части иностранного бизнеса на российском рынке после перенастройки логистических цепочек. Тогда же стало известно, что правительство РФ может предложить временное обнуление ввозных пошлин на некоторую продукцию для поддержки бизнеса.

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Комментарии (8)

hedgehog_
у правильных людей есть гражданство вражеских стран, недвижимость и счета с картами заграничными, им можно теперь на целую тыщщу в великаю рассиянию заказывать что-нибудь привычное, а электорат должен за них радоваться.
hedgehog_
можно список всех этих магазинов. которые мирЪ принимають?
алиекспресс и озон?
X-кот
Про карты мир. На днях пришлось неожиданно переводить денежку в Беларусь на карту беларусьбанка. Услышав рекламу про карту мир, решили сделать это со сбера онлайн Перевод ушел легко и просто, стоимость 100р. Обрадовались. Вечером пришла ответочка - для переводов зачисление на карту в Беларуси: дисконт 45% - сорок пять процентов, Карл! Интересно, а в других странах, кто пробовал?
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