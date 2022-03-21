В ЕАЭС порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах повысят до €1 тыс.

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для физлиц повысят с 200 до 1 тысячи евро. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава кабмина добавил, что изменения будут сделаны по предложению России. Требования к весу посылки останутся прежними — не более 31 килограмма.
Решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии, оно будет действовать до 1 октября 2022 года.
Повышение порога беспошлинного ввоза призвано сохранить доступ к привычным товарам для российских граждан, несмотря на санкции. Некоторые иностранные онлайн-магазины, добавил премьер-министр, уже принимают оплату картами «Мир». Он рассчитывает, что их число возрастет.
14 марта в Минэкономразвития заявили, что рассчитывают на возобновление работы значительной части иностранного бизнеса на российском рынке после перенастройки логистических цепочек. Тогда же стало известно, что правительство РФ может предложить временное обнуление ввозных пошлин на некоторую продукцию для поддержки бизнеса.