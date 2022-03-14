В Минэкономразвития рассчитывают на возвращение иностранного бизнеса и говорят об обнулении ввозных пошлин

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса возобновит работу на российском рынке после перенастройки логистических цепочек. По мнению главы МЭР Максима Решетников, многие решения о приостановке работы связаны именно с логистическими проблемами.



По его словам, на то, чтобы цены подстроились под новую структуру спроса и предложения, требуется время.



Российской экономике важно сохранять рыночный характер, чтобы избежать спада экономической активности и иметь возможности быстро восстановиться, отмечают в Минэкономразвития. Кроме того, по оценке представителей ведомства, властям следует сохранить в стране максимальную гибкость ценообразования, поскольку чрезмерное давление на сети и производителей чревато дефицитом.

