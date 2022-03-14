FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Минэкономразвития рассчитывают на возвращение иностранного бизнеса и говорят об обнулении ввозных пошлин

7
Печать

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса возобновит работу на российском рынке после перенастройки логистических цепочек. По мнению главы МЭР Максима Решетников, многие решения о приостановке работы связаны именно с логистическими проблемами.

По его словам, на то, чтобы цены подстроились под новую структуру спроса и предложения, требуется время.

Российской экономике важно сохранять рыночный характер, чтобы избежать спада экономической активности и иметь возможности быстро восстановиться, отмечают в Минэкономразвития. Кроме того, по оценке представителей ведомства, властям следует сохранить в стране максимальную гибкость ценообразования, поскольку чрезмерное давление на сети и производителей чревато дефицитом.

Правительство РФ может предложить временное обнуление ввозных пошлин на некоторую продукцию для поддержки бизнеса, приводит ТАСС слова главы министерства.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

kоt-obormot
главная проблема не пошлины, а НДС.
Карабас Барабас
Логистические цепочки конечно очень важны, кто бы спорил но, их нарушение это следствие, бороться с последствиями - глупость неимоверная. Минэк боится говорить о причинах, как страус - голову в песок. Пока мы будем угрожать и гадить соседям, соседи к нам не придут, побоятся.
***_555
По данным ПЭК, срок доставки ускоренным контейнерным поездом из Китая в Россию (на Московскую железную дорогу) составляет 40–50 дней. Средний срок доставки автотранспортом — 45–55 дней (в зависимости от пропускной способности погранперехода),

РБК
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний