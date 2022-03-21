Родственники рассказали о похищении известного издателя в Мелитополе

Издатель газеты «Мелитопольские ведомости» Михаил Кумок был увезен из дома военными. Об этом 21 марта рассказала в соцсети его дочь Татьяна.



По ее словам, «домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты «Мелитопольские ведомости» Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении».



14 марта Минобороны РФ заявило, что Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем вооруженных сил России.



Михаил Кумок — основатель и бывший гендиректор «МВ-холдинга», в который, в том числе, входит газета «Мелитопольские ведомости».

