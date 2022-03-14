FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны РФ: Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем российских военных

Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем вооруженных сил России. Об этом во второй половине дня 14 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Печать

Представитель Минобороны РФ заявил, что озвученные ранее просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон выглядят абсурдными. «Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет», — подчеркнул Мизинцев.

Также, по его словам, украинская сторона продолжает использовать «режим тишины» для перегруппировки и восстановления боеспособности. Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ постоянно фиксирует все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах, отметил он.

Кроме этого генерал Мизинцев сообщил об уничтожении почти всех огневых точек ВСУ в пригороде Мариуполя и их сил в жилых кварталах по периметру города. «Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», — прокомментировал он.

Ранее «Фонтанка» писала о ракетном ударе по Донецку, в результате которого, по данным Минобороны РФ, погибли 20 мирных жителей и еще 28 получили ранения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний