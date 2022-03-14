Минобороны РФ: Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем российских военных

Представитель Минобороны РФ заявил, что озвученные ранее просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон выглядят абсурдными. «Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет», — подчеркнул Мизинцев.



Также, по его словам, украинская сторона продолжает использовать «режим тишины» для перегруппировки и восстановления боеспособности. Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ постоянно фиксирует все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах, отметил он.

