Ракетный удар с 20 погибшими в Донецке прокомментировали в Минобороны

Как сообщил во второй половине дня 14 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, около 11.30 мск в понедельник с территории, подконтрольной Киеву, был осуществлён удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка.



Обстрел города был произведён с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями, уточнил представитель Минобороны РФ. «Решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооружённых сил Украины в Киеве», — подчеркнул он.

