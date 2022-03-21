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PR-менеджер Бузовой объяснил, почему в Instagram пропала страница певицы

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Страница Ольги Бузовой в Instagram была взломана, а не удалена модераторами соцсети, заявил 21 марта «Фонтанке» PR-менеджер певицы Антон Богославский.

«Ольга просто не смогла зайти в свой аккаунт. Это не блокировка, а взлом страницы. Если зайти в переписку [с Ольгой Бузовой в direct], то страница находится. Это показатель того, что она не удалена мессенджером, это просто взлом», — объяснил он.

По словам Богославского, теперь Бузова будет обращаться в поддержку Instagram с просьбой восстановить ее страницу, как сделал бы любой другой пользователь соцсети.

Ранее в своем телеграм-канале певица сообщила, что ее страницы в Instagram «не будет».

Отметим, что на аккаунт Бузовой было подписано 23 млн пользователей. По оценкам экспертов, рекламные посты в ее блоге стоили 350–400 тысяч рублей.

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Комментарии (9)

274531593
перестаньте пиарить бузову - всем на неё того самого..
Vasya11
УФфффф!!!
Выдохнул!!!
Akabos
Ох, спасибо, инстаграмм - всю ночь не спал - пережевал за Оленьку.
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