PR-менеджер Бузовой объяснил, почему в Instagram пропала страница певицы

Страница Ольги Бузовой в Instagram была взломана, а не удалена модераторами соцсети, заявил 21 марта «Фонтанке» PR-менеджер певицы Антон Богославский.



«Ольга просто не смогла зайти в свой аккаунт. Это не блокировка, а взлом страницы. Если зайти в переписку [с Ольгой Бузовой в direct], то страница находится. Это показатель того, что она не удалена мессенджером, это просто взлом», — объяснил он.



По словам Богославского, теперь Бузова будет обращаться в поддержку Instagram с просьбой восстановить ее страницу, как сделал бы любой другой пользователь соцсети.

