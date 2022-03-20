Бузова навсегда лишилась своего аккаунта в Instagram с 23 млн подписчиков

Популярная певица и блогер Ольга Бузова осталась без своего аккаунта в инстаграме, на который были подписаны 23 миллиона человек. При попытке посетить ее страницу, появляется сообщение, что такого пользователя нет.
Сама Бузова призналась, что ее аккаунт удален модераторами соцсети без возможности восстановления.
«Когда ты видишь, что моей инсты реально нет, это другие ощущения, нежели, когда тебе говорят, что ее не будет. Мало кто меня поймёт. Но ощущения так себе. Это мягко сказано», — написала Бузова в своем телеграм-канале.
Официально причины удаления аккаунта не называются. Певица также добавила, что за ней по-прежнему можно следить в Telegram (805 тысяч подписчиков) и «ВКонтакте» (1,6 млн).
Добавим, что Ольга Бузова много лет занимала первое место в России по количеству подписчиков в «Инстаграме». Перед блокировкой на ее аккаунт были подписаны 23 млн. По оценкам экспертов, рекламные посты в блоге Ольги стоили 350–400 тысяч рублей. В неделю она могла получать около 4–5 миллионов рублей.