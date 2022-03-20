Бузова навсегда лишилась своего аккаунта в Instagram с 23 млн подписчиков

Популярная певица и блогер Ольга Бузова осталась без своего аккаунта в инстаграме, на который были подписаны 23 миллиона человек. При попытке посетить ее страницу, появляется сообщение, что такого пользователя нет.



Сама Бузова призналась, что ее аккаунт удален модераторами соцсети без возможности восстановления.



«Когда ты видишь, что моей инсты реально нет, это другие ощущения, нежели, когда тебе говорят, что ее не будет. Мало кто меня поймёт. Но ощущения так себе. Это мягко сказано», — написала Бузова в своем телеграм-канале.

