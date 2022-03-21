Бывшего смольнинского чиновника приговорили за взятку и мошенничество

Экс-сотрудника петербургского комитета по вопросам законности Александра Ольшанского признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Мужчина брал деньги у знакомого коммерсанта, незаконно торгующего мобильными аксессуарами с уличного лотка.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 21 марта, его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Вдобавок к этому отстранили от государственной службы на семь лет.

Установлено, что с июля 2018 года по октябрь 2019-го Ольшанский получал деньги от мужчины, которого однажды поймал на незаконной торговле мобильными аксессуарами с уличного лотка. За денежную плату он предложил закрыть глаза на преступление, а также на то, что коммерсант продолжит свою работу. Свои услуги он оказывал сначала в качестве сотрудника комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а после — работника администрации Центрального района. Всего было передано свыше 217 тысяч рублей.