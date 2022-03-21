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Бывшего смольнинского чиновника приговорили за взятку и мошенничество

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Экс-сотрудника петербургского комитета по вопросам законности Александра Ольшанского признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Мужчина брал деньги у знакомого коммерсанта, незаконно торгующего мобильными аксессуарами с уличного лотка.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 21 марта, его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Вдобавок к этому отстранили от государственной службы на семь лет.

Установлено, что с июля 2018 года по октябрь 2019-го Ольшанский получал деньги от мужчины, которого однажды поймал на незаконной торговле мобильными аксессуарами с уличного лотка. За денежную плату он предложил закрыть глаза на преступление, а также на то, что коммерсант продолжит свою работу. Свои услуги он оказывал сначала в качестве сотрудника комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а после — работника администрации Центрального района. Всего было передано свыше 217 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В августе 2021 года «Фонтанка» писала, что Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Ольшанского по статьям о получении взятки и мошенничестве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
А за чтo там платить не пoнимаю? Ярмарки бескoнечные и oвoщи на картoнках у метрo прoверьте ктo нибудь уже
Софокл Аристархович
Ну, допустим на одном "торгаше" Ольшанский "прогорел", а сколько еще таких возможных фактов могли остаться неизвестными читателю и суду?.. Жизненное правило: в "первый" раз - мало кто попадается!
Kot Piter
Преступление ВЕКА!
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