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Восьмое апреля хотят сделать днем российской анимации

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На общественное обсуждение представлен проект указа президента РФ «Об установлении Дня российской анимации». Документ был опубликован на федеральном портале проектов 21 марта.

Текст указа умещается в четырех строчках. «Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации», отмечать памятную дату предлагается 8 апреля.

Годовщина отсчитывается со дня первого публичного показа кукольного фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида. Или борьба рогачей с усачами», который состоялся 26 марта 1912 года по старому стилю, или 8 апреля по новому стилю.

Международный день анимации отмечается 28 октября. Он приурочен к годовщине первой демонстрации на экране движущихся изображений, которую провел в 1892 году в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно.

Ранее стало известно, что единственный российский номинант на «Оскар» не смог получить визу в США.

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Комментарии (4)

Alex000
День патриотичных мультиков?
07A
Выходной?
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