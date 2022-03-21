Восьмое апреля хотят сделать днем российской анимации

Годовщина отсчитывается со дня первого публичного показа кукольного фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида. Или борьба рогачей с усачами», который состоялся 26 марта 1912 года по старому стилю, или 8 апреля по новому стилю.

Текст указа умещается в четырех строчках. «Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации», отмечать памятную дату предлагается 8 апреля.

На общественное обсуждение представлен проект указа президента РФ «Об установлении Дня российской анимации». Документ был опубликован на федеральном портале проектов 21 марта.

Международный день анимации отмечается 28 октября. Он приурочен к годовщине первой демонстрации на экране движущихся изображений, которую провел в 1892 году в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно.



Ранее стало известно, что единственный российский номинант на «Оскар» не смог получить визу в США.