Единственному российскому номинанту на «Оскар» не дали визу в США

Единственный номинант на «Оскар» от России Антон Дьяков не поедет на церемонию награждения, потому что ему не дали визу США. Об этом он сообщил 19 марта в интервью ТАСС.
Режиссер рассказал, что не смог подать документы на визу в России, потому что американские посольства в стране закрыты. Дьяков обратился в консульство США в другой стране, но на собеседование его так и не пригласили.
«Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — сказал режиссер в интервью изданию.
В России картина только готовится к прокату, а в США ее уже можно посмотреть в кинотеатрах. Дьяков отметил, что не чувствует обиды из-за сорвавшейся поездки.
«Ну, братцы, тяжелое сейчас время, чтобы мне сейчас ныть по поводу того, что меня не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях», — сказал он ТАСС.
Антон Дьяков — режиссер-аниматор, лауреат множества российских и международных фестивалей. В 2019 году на петербургской студии «Мельница» он создал короткометражный мультфильм «БоксБалет» о романе балерины и боксера. Фильм стал единственным претендентом на «Оскар» от России. Он номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».
Церемония награждения победителей премии «Оскар» пройдет 27 марта (по российскому времени — 28 марта).