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Единственному российскому номинанту на «Оскар» не дали визу в США

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Единственный номинант на «Оскар» от России Антон Дьяков не поедет на церемонию награждения, потому что ему не дали визу США. Об этом он сообщил 19 марта в интервью ТАСС.

Режиссер рассказал, что не смог подать документы на визу в России, потому что американские посольства в стране закрыты. Дьяков обратился в консульство США в другой стране, но на собеседование его так и не пригласили.

«Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — сказал режиссер в интервью изданию.

В России картина только готовится к прокату, а в США ее уже можно посмотреть в кинотеатрах. Дьяков отметил, что не чувствует обиды из-за сорвавшейся поездки.

«Ну, братцы, тяжелое сейчас время, чтобы мне сейчас ныть по поводу того, что меня не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях», — сказал он ТАСС.

Антон Дьяков — режиссер-аниматор, лауреат множества российских и международных фестивалей. В 2019 году на петербургской студии «Мельница» он создал короткометражный мультфильм «БоксБалет» о романе балерины и боксера. Фильм стал единственным претендентом на «Оскар» от России. Он номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Церемония награждения победителей премии «Оскар» пройдет 27 марта (по российскому времени — 28 марта).

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Комментарии (3)

houspi
Истинные патриоты должны сами отказываться от номинаций в недружественных странах, а не пытаться получить визу через третьи страны.
allyouneedislove
вот США я-то как раз понимаю - у них итак перегруз с мигрантами =)
так что скорее всего с этим столкнётся множество людей в мире...

сегодня не обязательно куда-либо ехать, пока есть интернет - есть видеосвязь, общайтесь и поздравляйте друг друга сколько влезет...
Фомальгаут
Какой уж тут "Оскар"! Волчий билет....
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