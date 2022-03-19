Единственному российскому номинанту на «Оскар» не дали визу в США

Единственный номинант на «Оскар» от России Антон Дьяков не поедет на церемонию награждения, потому что ему не дали визу США. Об этом он сообщил 19 марта в интервью ТАСС.



Режиссер рассказал, что не смог подать документы на визу в России, потому что американские посольства в стране закрыты. Дьяков обратился в консульство США в другой стране, но на собеседование его так и не пригласили.



«Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — сказал режиссер в интервью изданию.

