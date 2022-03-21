Петербургского кондуктора обвинили в изнасиловании 12-летней, с которой он познакомился в соцсети

СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» после заявления 36-летнего жителя Невского района.



Мужчина, как сообщили «Фонтанке» 21 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сообщил, что его 12-летняя дочь познакомилась в социальной сети с мужчиной. Он якобы выманил её на несколько встреч в реале и изнасиловал. Девочка общалась с насильником с июня по сентябрь 2021 года, и лишь недавно рассказала о произошедшем родителям.



Накануне около половины восьмого вечера у дома 2 по проспекту Елизарова сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении этих преступлений 37-летнего кондуктора.