В Петербурге ищут насильника, надругавшегося над 11-летней. С девочкой его свела соцсеть

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых переписка петербургской школьницы с мужчиной постарше закончилась заявлением об изнасиловании. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 марта.
Накануне вечером в полицию обратился 36-летний житель Невского района города с просьбой отыскать и привлечь к ответственности обидчика дочери. По словам заявителя, с июня по сентябрь прошлого года девочку неоднократно принуждал к сексу мужчина, которого она знала как Александр Романов. Именно так подписана страница «ВКонтакте», где завязалась переписка. Ограничиваться только виртуальным общением с 11-летней «Александр» не пожелал.
Следователь СК по Невскому району изучил материалы и возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (часть 4 статьи 131 УК). Преступника ищут.