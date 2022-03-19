В Петербурге ищут насильника, надругавшегося над 11-летней. С девочкой его свела соцсеть

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых переписка петербургской школьницы с мужчиной постарше закончилась заявлением об изнасиловании. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 марта.



Накануне вечером в полицию обратился 36-летний житель Невского района города с просьбой отыскать и привлечь к ответственности обидчика дочери. По словам заявителя, с июня по сентябрь прошлого года девочку неоднократно принуждал к сексу мужчина, которого она знала как Александр Романов. Именно так подписана страница «ВКонтакте», где завязалась переписка. Ограничиваться только виртуальным общением с 11-летней «Александр» не пожелал.

