FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге ищут насильника, надругавшегося над 11-летней. С девочкой его свела соцсеть

1
Печать

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых переписка петербургской школьницы с мужчиной постарше закончилась заявлением об изнасиловании. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 марта.

Накануне вечером в полицию обратился 36-летний житель Невского района города с просьбой отыскать и привлечь к ответственности обидчика дочери. По словам заявителя, с июня по сентябрь прошлого года девочку неоднократно принуждал к сексу мужчина, которого она знала как Александр Романов. Именно так подписана страница «ВКонтакте», где завязалась переписка. Ограничиваться только виртуальным общением с 11-летней «Александр» не пожелал.

Следователь СК по Невскому району изучил материалы и возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (часть 4 статьи 131 УК). Преступника ищут.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

274470162
Фото есть??Нужно больше информации.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний