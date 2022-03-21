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Администратор мойки на севере Петербурга перегнул с воспитанием стажёра кулаками

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Неравный бой пьянству коллеги дал сотрудник автосервиса в Приморском районе. Закон ответил ему перспективой уголовного дела.

Конфликт на мойке при автосервисе на Школьной улице произошел около десяти вечера в субботу, 19 марта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта. После него скорая увезла в Мариинскую больницу 29-летнего стажёра с травмами головы, живота и многочисленными гематомами. Состояние пациента медики оценили как тяжелое.

По предварительной информации, мужчину избил старший коллега, который был не рад алкогольной зависимости стажёра и её влиянию на его работу.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в нападении на сотрудника мойки около семи вечера накануне на Беговой улице задержали 29-летнего администратора заведения.

В отношении него составили протокол по статье «Побои».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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