Администратор мойки на севере Петербурга перегнул с воспитанием стажёра кулаками

Неравный бой пьянству коллеги дал сотрудник автосервиса в Приморском районе. Закон ответил ему перспективой уголовного дела.



Конфликт на мойке при автосервисе на Школьной улице произошел около десяти вечера в субботу, 19 марта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта. После него скорая увезла в Мариинскую больницу 29-летнего стажёра с травмами головы, живота и многочисленными гематомами. Состояние пациента медики оценили как тяжелое.



По предварительной информации, мужчину избил старший коллега, который был не рад алкогольной зависимости стажёра и её влиянию на его работу.

