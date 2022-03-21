В ночном небе над Петербургом пролетел яркий неопознанный объект

В небе над Петербургом минувшей ночью заметили яркий неопознанный объект. «Капля» пролетела над крышами домов и резко исчезла в атмосфере.
Падение гостя из космоса запечатлела камера видеонаблюдения, видеозапись с которой 21 марта была опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Необычное явление зафиксировал и видеорегистратор в автомобиле жителя Мурино.
Пользователи соцсети предположили, что неопознанный объект — болид (небольшой метеор).
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По словам кандидата физико-математических наук, заведующего наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игоря Измайлова, метеоры — нередкое явление в Петербурге. Если установить 10 камер, то регистрировать падающие болиды будут примерно раз в месяц.