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В ночном небе над Петербургом пролетел яркий неопознанный объект

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В небе над Петербургом минувшей ночью заметили яркий неопознанный объект. «Капля» пролетела над крышами домов и резко исчезла в атмосфере.

Падение гостя из космоса запечатлела камера видеонаблюдения, видеозапись с которой 21 марта была опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Необычное явление зафиксировал и видеорегистратор в автомобиле жителя Мурино.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пользователи соцсети предположили, что неопознанный объект — болид (небольшой метеор).

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам кандидата физико-математических наук, заведующего наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игоря Измайлова, метеоры — нередкое явление в Петербурге. Если установить 10 камер, то регистрировать падающие болиды будут примерно раз в месяц.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

08765432
Хохлятский или американский болид то ?
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