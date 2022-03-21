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После наезда на школьницу, перебегавшую дорогу на северо-востоке Петербурга, возбуждено уголовное дело

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ГСУ петербургской полиции возбудило уголовное дело после ДТП с пострадавшей семиклассницей в Калининском районе. Водитель был нетрезв, а девочка бежала на красный свет.

Следствие продолжило устанавливать обстоятельства аварии в рамках расследования дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, которое совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта.

52-летний водитель, который зарабатывает на жизнь ремонтно-отделочными работами, задержан на двое суток.

«Фонтанка» писала, что школьницу сбил накануне около половины восьмого вечера на переходе у дома 14, корпус 2, по проспекту Непокоренных «Форд Мондео».

Ребенок, по словам очевидцев, переходил дорогу на красный, а водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. В алкотестер он «надул» на 0,6 мг/л.

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Комментарии (3)

А13579
Пока нет ощутимых наказаний, будут продолжать ездить пьяными и бегать на красный.
RMN
Это уже насильственные действия сексуального характера или пока ещё нет?
260683881
Фонтанка,вы думаете нам важно сколько он надул!?с девочкой ,что???
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