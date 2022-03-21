После наезда на школьницу, перебегавшую дорогу на северо-востоке Петербурга, возбуждено уголовное дело

ГСУ петербургской полиции возбудило уголовное дело после ДТП с пострадавшей семиклассницей в Калининском районе. Водитель был нетрезв, а девочка бежала на красный свет.



Следствие продолжило устанавливать обстоятельства аварии в рамках расследования дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, которое совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта.



52-летний водитель, который зарабатывает на жизнь ремонтно-отделочными работами, задержан на двое суток.

