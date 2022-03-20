Кадыров объяснил, что значит «дон». Как оказалось, на самом деле это совсем не «дон»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил в своем телеграм-канале 20 марта, что на самом деле значит слово «дон», которое он часто употребляет. Это стало ответом на видео украинского военного, который пародировал манеру речи Кадырова.



«Я много раз объяснял и повторяю еще раз: «дуй хьуна» (не «дон») говорю для связки слов. Это в чеченском варианте как «короче говоря» на русском языке. Такая у меня и у тысяч чеченцев разговорная привычка. Ни меня, ни их она не тревожит», — написал Кадыров.

