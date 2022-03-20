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Кадыров объяснил, что значит «дон». Как оказалось, на самом деле это совсем не «дон»

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил в своем телеграм-канале 20 марта, что на самом деле значит слово «дон», которое он часто употребляет. Это стало ответом на видео украинского военного, который пародировал манеру речи Кадырова.

«Я много раз объяснял и повторяю еще раз: «дуй хьуна» (не «дон») говорю для связки слов. Это в чеченском варианте как «короче говоря» на русском языке. Такая у меня и у тысяч чеченцев разговорная привычка. Ни меня, ни их она не тревожит», — написал Кадыров.

В начале спецоперации на Украине Кадыров объяснил, зачем российские войска идут на Украину. Не для того, чтобы воевать, а чтобы «закончить с беспределом».

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Комментарии (12)

Свободу Лёхе!
Не объяснить, языка Лермонтова и Пушкина мне не хватает..) Хотя.. Нет, Господи, не имею маленького права.. - Ты - Лжец!) - Ну, хорошо, господа и дамы, я не имею ни какого Права! обижать.. - Народ! Кадыров - обезьяна!
terraquo2
Оправдывающийся Кадыров. Уже ради этого стоило начинать военную операцию )))
Так скоро и извиняться начнёт.
Parallax
Ну перепутал две буквы местами, со всеми бывает.
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