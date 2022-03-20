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Последняя из «большой четвёрки» нефтесервисных компаний приостановила работу в России

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Последняя компания из «большой четвёрки» нефтесервисных компаний заявила о временном прекращении бизнеса на территории России. Это Weatherford.

«Мы соблюдаем санкционный режим и продолжаем выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международных законов», — цитирует РБК комментарий главного исполнительного директора Weatherford Гириша Салиграма.

Накануне, напомним, стало известно о сворачивании работы в РФ компаний Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton, сотрудничавшей со всеми основными российскими недропользователями, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью», «ЛУКОЙЛом», «Роснефтью».

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Комментарии (13)

Piter Russo
Эти компаний все четыре - совместно занимались 18% российского рынка, они начали уходить еще в 2014 году и еще в 2015 и 2016 годах вышли из ряда проектов российских месторождений. Проекты не заглохли - и Роснеть и Лукоил и Гапромнефть после их выхода проложили реализацию проектов.
Вы господа думаете что у нас нет своих сервисных компаний? Отнюдь.
Вы думаете нефте и газодобыча остановиться? Отнюдь.
Свои сервисные компании есть у всех наших нефтегазовых концернов плюс - китайская Хунхуа групп думаю что нарастить свою долю за счет ушедших.
А13579
Все прощелкали тот момент, когда американские законы стали международными.
812
а искандеры все ржали и ржали
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