Последняя из «большой четвёрки» нефтесервисных компаний приостановила работу в России

Эти компаний все четыре - совместно занимались 18% российского рынка, они начали уходить еще в 2014 году и еще в 2015 и 2016 годах вышли из ряда проектов российских месторождений. Проекты не заглохли - и Роснеть и Лукоил и Гапромнефть после их выхода проложили реализацию проектов.

Вы господа думаете что у нас нет своих сервисных компаний? Отнюдь.

Вы думаете нефте и газодобыча остановиться? Отнюдь.

Свои сервисные компании есть у всех наших нефтегазовых концернов плюс - китайская Хунхуа групп думаю что нарастить свою долю за счет ушедших.