Последняя из «большой четвёрки» нефтесервисных компаний приостановила работу в России

Последняя компания из «большой четвёрки» нефтесервисных компаний заявила о временном прекращении бизнеса на территории России. Это Weatherford.
«Мы соблюдаем санкционный режим и продолжаем выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международных законов», — цитирует РБК комментарий главного исполнительного директора Weatherford Гириша Салиграма.
Накануне, напомним, стало известно о сворачивании работы в РФ компаний Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton, сотрудничавшей со всеми основными российскими недропользователями, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью», «ЛУКОЙЛом», «Роснефтью».