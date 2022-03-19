Три нефтесервисные компании из «большой четвёрки» сворачивают бизнес в России

Первой сделала заявление американская Halliburton, отметив, что совместных предприятий на российской территории у неё нет. Это вторая по величине нефтесервисная компания в мире и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли. В России она сотрудничала со всеми основными недропользователями, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью», «ЛУКОЙЛом», «Роснефтью». Поставки своей продукции в страну она остановила несколько недель назад.

Из «большой четвёрки» международных нефтесервисных компаний три проинформировали о планируемом уходе из РФ 19 марта, передаёт «Интерфакс» .

Затем о свёртывании планов в РФ сообщила международная компания Schlumberger. «В первую очередь, мы сосредоточены на здоровье, безопасности и защите наших сотрудников, коллег и их семей на Украине, России и во всем регионе. <...> Безопасность и надежность лежат в основе нашей компании, и мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе», — отметил главный исполнительный директор Оливье Ле Пеш.



Baker Hughes также приостанавливает инвестиции в свои операции в России, продолжая соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств.



Четвёртая компания, Weatherford, пока не объявляла о своих планах относительно РФ.

