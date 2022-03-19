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Три нефтесервисные компании из «большой четвёрки» сворачивают бизнес в России

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Из «большой четвёрки» международных нефтесервисных компаний три проинформировали о планируемом уходе из РФ 19 марта, передаёт «Интерфакс».

Первой сделала заявление американская Halliburton, отметив, что совместных предприятий на российской территории у неё нет. Это вторая по величине нефтесервисная компания в мире и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли. В России она сотрудничала со всеми основными недропользователями, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью», «ЛУКОЙЛом», «Роснефтью». Поставки своей продукции в страну она остановила несколько недель назад.

Затем о свёртывании планов в РФ сообщила международная компания Schlumberger. «В первую очередь, мы сосредоточены на здоровье, безопасности и защите наших сотрудников, коллег и их семей на Украине, России и во всем регионе. <...> Безопасность и надежность лежат в основе нашей компании, и мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе», — отметил главный исполнительный директор Оливье Ле Пеш.

Baker Hughes также приостанавливает инвестиции в свои операции в России, продолжая соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств.

Четвёртая компания, Weatherford, пока не объявляла о своих планах относительно РФ.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Есть еще пятая китайская нефтесервисная компания. Доля у них не большая, но есть возможность стать доминирующей.
aprahka
Вот пускай четвертая компания и остается.И снимает все сливки.
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