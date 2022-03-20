Nissan перевернулся и лёг на рельсы на Дальневосточном. Одежду и телефон нашли в сотне метров от него

Второй за день оранжевый перевёртыш: на Дальневосточном проспекте вечером 20 марта опрокинулся «Ниссан».
Момент ДТП попал на видео, оно опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Легковой автомобиль лёг на крышу прямо на трамвайных путях. «Крутило их неплохо, походу, я вышел из трамвая и нашел телефон женщины метров за 150 от машины на путях», — рассказывает очевидец Артём. На видео другого очевидца — выпавшая из машины одежда, также в нескольких десятках метров.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
По словам Екатерины, все живы. Предположительно, обошлось без тяжёлых травм.
Днём оранжевая BMW перевернулась в Агалатово после столкновения с Toyota Land Cruiser Prado. Пострадал водитель.