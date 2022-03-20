Рыжая BMW на коварном Приозерском шоссе споткнулась о «Прадо» и легла вверх дном

Серьёзное ДТП произошло днём 20 марта на Приозерском шоссе в районе деревни Агалатово.
БМВ перевернулся на крышу, перекрыв полосу в сторону области, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское» уточняет, что пострадал один человек.
Изданию 47news в службе рассказали дополнительные подробности. Около 12:45 на Старо-Приозерском шоссе недалеко от поворота на СНТ «Агалатово» тёмно-оранжевый BMW зацепил Toyota Land Cruiser Prado и перевернулся.
«Toyota двигалась навстречу. Водитель BMW, видимо, испугался и зацепил её, перевернулся. Трасса скользкая, коварная. Сам жив. Головой ударился. Пришлось перебинтовать. Но скорую вызывать отказался», — пояснили спасатели.