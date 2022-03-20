СКА вернулся в серию со «Спартаком», но армейцам по-прежнему тяжело

Неожиданно завершилась первая игра противостояния: СКА проиграл со счетом 6:1. И пусть две последние шайбы армейцы пропустили в пустые ворота, сути это не меняет. Никто не ожидал такого от «Спартака», который не играл больше двух месяцев.

Неудачно сыграли легионеры, в особенности защитник Мэт Робинсон и вратарь Ларс Юханссон. Тем не менее, главный тренер СКА Роман Ротенберг перед вторым матчем решил не делать серьезных перестановок в составе, ограничившись заменой Валентина Зыкова на Данилу Моисеева. И этот ход оказался удачным. «Спартак» же полностью сохранил сочетания победной игры.



«Разобрали ошибки, поговорили с ребятами, внесли корректировки в состав. Думаю, что сегодня мы увидим другой хоккей», - заявил Роман Ротенберг перед матчем.

В целом, он оказался прав. Хоккеисты СКА вышли на вторую игру более собранными и заряженными. Уже на 9-й минуте армейцы вышли вперед. Удачно воспользовался отскоком от вратаря гостей Оскара Данска форвард Александр Волков. Спустя несколько минут рядовое нарушение (толчок на борт) едва не переросло в массовую драку. По итогу судьи оштрафовали двумя минутами Илью Баранова и Олега Евенко из «Спартака», а также Евгения Тимкина из СКА.

Незадолго до перерыва защитник Андрей Кузьменко сначала повалил на лед Йори Лехтеря, а потом зачем-то несколько раз дополнительно вдавил его в лед. Кузьменко получил удаление с политкорректной формулировкой «за задержку соперника», а потом еще удалился Степан Фальковский за толчок на борт. Извлечь пользу из двойного преимущества спартаковцы не смогли. В середине второго периода уже в равных составах Йори Лехтеря выкатился на ворота, но бросать не стал, а отдал пас назад на бывшего игрока СКА Александра Хохлачева и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Хохлачев словно услышал двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который перед серией в интервью «Фонтанке» пожелал ему лучше выступить в плей-офф, чем обычно. На счету хоккеиста уже две шайбы в противостоянии со СКА.



Третий период прошел в жесткой борьбе. Команды по очереди фолили, но реализовать удаления друг друга не могли. На 48-й минуте петербуржцы отличились в равных составах: забил Игорь Ожиганов с диагональной передачи Моисеева - сработала замена Ротенберга.

Концовка игры получилась нервной. «Спартак» резко взвинтил темп и стал чаще угрожать воротам Юханссона. В одном из моментов защитники СКА забыли у ворот Дмитрия Кугрышева и позволили тому дважды бросить в упор. К счастью для армейцев Юханссон занял удачную позицию. Москвичи совершили еще несколько опасных атак, которые только по чистой случайности не закончились голами.

Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Фото: Андрей Бок/"Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться







Последние минуты получились особенно нервными. Спартаковцы пошли all-in и сняли голкипера. Пару раз гости сами чуть не получили шайбу в пустые ворота, но и едва не перевели игру в овертайм. Тем не менее армейцы выстояли, хоть и позволили сопернику в третьем периоде нанести 13 бросков в створ - в два раза больше, чем за предыдущие два игровых отрезка.

«Сегодня получилась хорошая игра, жесткая. Допустили на одну ошибку больше. Поэтому такой счет сегодня. Могли в конце сравнять, но не получилось. Да, хоккей сегодня получился более агрессивным и жестким, но это хоккей - здесь должны быть синяки и шишки. Мы видели, что соперник в третьем периоде откатился и стал играть намного проще, но воспользоваться этим мы не смогли. Сейчас поедем домой, будем восстанавливаться, готовиться к следующей игре», - сказал после матча главный тренер «Спартака» Борис Миронов.

