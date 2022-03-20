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В центре Ярославля в здании обрушились перекрытия, есть погибшие

При проведении строительных работ произошло обрушение перекрытий в двухэтажном здании в центре Ярославля. Об этом сообщает региональный Следственный комитет 20 марта.

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Перекрытия между первым и подвальным этажом обрушились в 21-м доме по улице Андропова. Здание нежилое, в нем велись строительные работы. Площадь обрушения составила 70 «квадратов». Два человека погибли и восемь пострадали, сообщает ТАСС

Всего в момент обрушения, по предварительной информации, в здании находилось 14 человек — рабочие, которые проводили ремонт. Из них девять были спасены, четверо вышли сами, пишет 76.ру.

19 марта в Геленджике при частичном обрушении строящегося отеля погибли два человека и один пострадал.

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Комментарии (11)

Alex000
Т - техника. Б - безопасность.
Обе не про эту страну.
Gudd-Head
С — стабильность
посторонний
это все, что нужно знать о нынешней экономике. итог 20-ти лет.
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