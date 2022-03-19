При обрушении отеля в Геленджике погибли люди

Два человека погибли в Геленджике при частичном обрушении строящегося здания отеля.
Как сообщает местная прокуратура, 19 марта около 14 часов на стройплощадке на улице Маячная, обрушилась стена третьего этажа спального корпуса. На месте скончались 48-летний и 42-летний мужчины — рабочие, укладывавшие силовой кабель в траншее. Работавший там же на траншее 36-летний бульдозерист с травмами попал в больницу.
Строительство вёл генподрядчик ООО «ЖСК» по заказу ООО Пансионат «Сосновая роща». Прокуратура начала проверку.