FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

При обрушении отеля в Геленджике погибли люди

8
Печать

Два человека погибли в Геленджике при частичном обрушении строящегося здания отеля.

Как сообщает местная прокуратура, 19 марта около 14 часов на стройплощадке на улице Маячная, обрушилась стена третьего этажа спального корпуса. На месте скончались 48-летний и 42-летний мужчины — рабочие, укладывавшие силовой кабель в траншее. Работавший там же на траншее 36-летний бульдозерист с травмами попал в больницу.

Строительство вёл генподрядчик ООО «ЖСК» по заказу ООО Пансионат «Сосновая роща». Прокуратура начала проверку.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Piligrino
Те люди в другом подземелье сидят(
266138465
Не те люди погибли под стенами не того отеля......а счастье для страны было так близко.
Погибшим рабочим - RIP......
Sergey_K
Интересно, это только я подумал про тот самый "отель"....
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний