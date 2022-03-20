Генсек НАТО: Наша цель — не выпустить конфликт на Украине за её пределы

Североатлантический альянс нарастил присутствие на своём восточном фланге, чтобы не допустить выход конфликта на Украине за пределы этой страны, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC, вышедшем 20 марта.



Он подчеркнул, что организация поддерживает Украину.



«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном фланге Альянса», — цитирует Столтенберга ТАСС.

