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Генсек НАТО: Наша цель — не выпустить конфликт на Украине за её пределы

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Североатлантический альянс нарастил присутствие на своём восточном фланге, чтобы не допустить выход конфликта на Украине за пределы этой страны, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC, вышедшем 20 марта.

Он подчеркнул, что организация поддерживает Украину.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном фланге Альянса», — цитирует Столтенберга ТАСС.

24 февраля президент России Путин объявил о военной спецоперации на Украине. 20 марта президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране ещё на 30 суток.

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