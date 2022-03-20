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Зеленский продлил военное положение и ввёл единое вещание для всех телеканалов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране на 30 суток.

«Президент подписал ряд законов военного времени. [В их числе] закон об утверждении указа президента «О продлении срока действия военного положения на Украине». Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Верховной рады.

Кроме того, Зеленский ввёл в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения». Такая политика признана «приоритетным вопросом нацбезопасности», её обеспечение «осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне «Единые новости #UАразом».

24 февраля президент России Путин объявил о военной спецоперации на Украине. В тот же день Зеленский ввёл военное положение в стране.

Сегодня же власти Украины прекратили деятельность ряда оппозиционных политических партий.

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