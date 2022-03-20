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На Украине «немедленно» прекращают деятельность нескольких политических партий

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановке функционирования ряда оппозиционных партий на период действующего военного положения.

«Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо», — сообщил Зеленский в видеообращении 20 марта.

Министерству юстиции поручено «немедленно в установленном порядке» обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил, отмечается в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям и их последствиям.

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Комментарии (15)

Piter Russo
Дальше сегрегация членов этих партий и их семей, а то и более ужасные последствия - новый бабий яр..
266197170
До окончания военного положения.
266197170
В западных новостях говорится конкретно "запрещается действие пророссийских партий"
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