На Украине «немедленно» прекращают деятельность нескольких политических партий

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановке функционирования ряда оппозиционных партий на период действующего военного положения.
«Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо», — сообщил Зеленский в видеообращении 20 марта.
Министерству юстиции поручено «немедленно в установленном порядке» обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил, отмечается в сообщении.
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