Ничем не смогла ему помочь. В Москве мать отнесла младенца на помойку

Тело младенца нашли утром 20 марта на площадке для сбора мусора в центре Москвы. По данным городской прокуратуры, мальчик выглядел на 1,5 месяца, в информации столичного ГСУ СК говорится, что он — новорождённый. Кто его мать, уже известно.



Мертвого малыша без видимых телесных повреждений обнаружили в месте сбора бытовых отходов у жилого дома на улице Красная Пресня. Следователи СК и сотрудники уголовного розыска в короткий срок выяснили личность и местонахождение его матери. Предполагается, что именно она вынесла ребёнка на улицу.

