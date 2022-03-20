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Ничем не смогла ему помочь. В Москве мать отнесла младенца на помойку

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Тело младенца нашли утром 20 марта на площадке для сбора мусора в центре Москвы. По данным городской прокуратуры, мальчик выглядел на 1,5 месяца, в информации столичного ГСУ СК говорится, что он — новорождённый. Кто его мать, уже известно.

Мертвого малыша без видимых телесных повреждений обнаружили в месте сбора бытовых отходов у жилого дома на улице Красная Пресня. Следователи СК и сотрудники уголовного розыска в короткий срок выяснили личность и местонахождение его матери. Предполагается, что именно она вынесла ребёнка на улицу.

«Предварительно женщина сообщила, что ребёнок задохнулся, и она не смогла оказать ему необходимую помощь. В ближайшее время женщина будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к проведению с ней необходимых следственных действий», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

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