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В Коломне соседи открыли сезон субботников. После уборки раздали пряники

Участники добрососедского сообщества в Коломне вышли на первый весенний субботник 20 марта. Петербуржцы принимали участие в уборке целыми семьями.

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Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Горожане зачищали сквер в Дровяном переулке. «Это огромный пустырь на набережной реки Пряжки, на котором жители любят гулять с собаками. К сожалению, в этом сезоне его завалили грязным снегом, бытовым мусором. Мы решили убраться в этом сквере, чтобы в нем как можно быстрее закипела жизнь», — рассказал «Фонтанке» один из организаторов акции, депутат МО «Коломна» Илья Киселев.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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После акции всех желающих поили чаем и угощали пряниками.

Ранее в этом сквере находилась скульптура Венеры, её отправили на реставрацию. Вернуть Венеру Коломенскую планируют в ближайшее время.

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Комментарии (10)

Vasya11
Так может подобный субботник организовать у гостинки?
Ведь там много мусора и грязи.
15133156141
По сути дворники не работает нормально, грязь везде... А за это платятся деньги и немалые. Субботники нужны после стихийных бедствий или вроде того. В нормальное время своим делом должны заниматься те кому это положено ..
274076535
Где статуя из сквера на Дровяном?
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