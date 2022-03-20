В Коломне соседи открыли сезон субботников. После уборки раздали пряники

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Горожане зачищали сквер в Дровяном переулке. «Это огромный пустырь на набережной реки Пряжки, на котором жители любят гулять с собаками. К сожалению, в этом сезоне его завалили грязным снегом, бытовым мусором. Мы решили убраться в этом сквере, чтобы в нем как можно быстрее закипела жизнь», — рассказал «Фонтанке» один из организаторов акции, депутат МО «Коломна» Илья Киселев.
После акции всех желающих поили чаем и угощали пряниками.
Ранее в этом сквере находилась скульптура Венеры, её отправили на реставрацию. Вернуть Венеру Коломенскую планируют в ближайшее время.