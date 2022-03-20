Моббинг в ЦПКиО: ястреб не стал связываться с воронами

У пернатых жителей Петербурга своя яркая и насыщенная жизнь. Они ищут пропитание, конфликтуют и принимают ванны. А у воробьёв сегодня — отдельный праздник, правда, они вряд ли об этом знают.



Пример моббинга (травли) в животном мире наблюдал петербургский фотограф Антон Кубышкин на Елагином острове. Своими яркими кадрами он делится 20 марта в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». По словам фотографа, ястреб-тетеревятник попал в заварушку. Его окружила стая ворон и начала каркать. «И вот — ястреб резко подрывается и улетает. То ли вороны ему что-то очень важное объяснили, то ли он ничего не понял, что им было надо, и решил, что лучше пойду-ка я отсюда», — пишет фотограф. Вороны нередко нападают на хищных птиц, однако это не охота, а своего рода моральное давление.