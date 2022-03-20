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РКН заблокировал сайт «Медиазона.* Центральная Азия»

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «агентура.ру» и «Медиазона. Центральная Азия» (интернет-издание «Медиазона»* признано в России СМИ-иноагентом), передаёт 20 марта ТАСС.

По данным сервиса Роскомнадзора, решение по первому сайту принято Генпрокуратурой России 24 февраля, а по второму — 9 марта. Основание — статья 15.3 («Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3–1 Федерального закона № 149-ФЗ») федерального закона «Об информации».

Доступ к сайту интернет-издания «Медиазона»* был ограничен 6 марта.

* ООО «ЗП» — юридическое лицо «Медиазоны» — признано Минюстом иноагентом 29 сентября 2021 года.

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Комментарии (2)

Фомальгаут
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Otkating
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— А КГБ может реализовать одно мое сексуальное желание?
— Обещаем. Для КГБ нет ничего невозможного.
— Все понятно. Тогда отсосите. Я разведен
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