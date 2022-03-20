Муж организовал «похищение» любовника жены на юге Петербурга

«Похищение», свидетелем которого стал прохожий во Фрунзенском районе Петербурга, оказалось семейным конфликтом. Муж принуждал к разговору любовника жены. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 марта.



Накануне у Балканской площади горожанин увидел, как трое мужчин настойчиво усаживают четвертого в «Шкоду» с областными номерами. Очевидец обратился в полицию с сообщением о возможном похищении человека.



Правоохранители догнали автомобиль. Оказалось, что потерпевшего везли на разговор. Мужчина соблазнил чужую жену. Когда обман вскрылся, супруг решил лично разобраться с любовником.

