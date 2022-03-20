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Муж организовал «похищение» любовника жены на юге Петербурга

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«Похищение», свидетелем которого стал прохожий во Фрунзенском районе Петербурга, оказалось семейным конфликтом. Муж принуждал к разговору любовника жены. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 марта.

Накануне у Балканской площади горожанин увидел, как трое мужчин настойчиво усаживают четвертого в «Шкоду» с областными номерами. Очевидец обратился в полицию с сообщением о возможном похищении человека.

Правоохранители догнали автомобиль. Оказалось, что потерпевшего везли на разговор. Мужчина соблазнил чужую жену. Когда обман вскрылся, супруг решил лично разобраться с любовником.

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Комментарии (11)

Mafioza
Вот же, баран.Муж..ему рога собственная жена наставляет, а он каких-то случайных мужиков ищет да ещё и друзей в криминал тянет.
pulkovoserg
Хорошая жена ...
EveReady
Возможно этот неравнодушный человек спас жизнь горе-любовнику.
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