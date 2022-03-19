В Купчино прохожий решил, что стал свидетелем похищения. Объявлен «Перехват»

По информации «Фонтанки», в субботу днём номер экстренной службы набрал горожанин, которого обеспокоило увиденное у Балканской площади. По его словам, трое мужчин неславянской наружности излишне настойчиво усаживали в «Шкоду» человека, который, на сторонний взгляд, был против поездки.



Его сопротивление не увенчалось успехом, автомобиль уехал вместе с ним. Полиция проверяет информацию и ищет машину по плану «Перехват».



Номер, который назвал очевидец, числится за белой «Шкодой» 2020 года. Автомобиль принадлежит 40-летнему жителю Ленобласти.

