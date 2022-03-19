FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Купчино прохожий решил, что стал свидетелем похищения. Объявлен «Перехват»

Агрессивное предложение подвезти привлекло внимание жителя Петербурга во Фрунзенском районе города 19 марта. Он поделился с полицией своими подозрениями и данными «Шкоды» на областных номерах.

0
Печать

По информации «Фонтанки», в субботу днём номер экстренной службы набрал горожанин, которого обеспокоило увиденное у Балканской площади. По его словам, трое мужчин неславянской наружности излишне настойчиво усаживали в «Шкоду» человека, который, на сторонний взгляд, был против поездки.

Его сопротивление не увенчалось успехом, автомобиль уехал вместе с ним. Полиция проверяет информацию и ищет машину по плану «Перехват».

Номер, который назвал очевидец, числится за белой «Шкодой» 2020 года. Автомобиль принадлежит 40-летнему жителю Ленобласти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний