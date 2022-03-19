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Это Питер, детка. Видеокамера запечатлела прогулку с детской коляской по весеннему льду

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Кандидата на звание «родитель года» сняли на видео на Васильевском острове в Петербурге 19 марта. Он фланировал по Малой Неве за детской коляской со спасателями на хвосте.

«По реке у набережной Макарова гулял человек с детской коляской. Приехали службы на воздушной подушке», - пишет очевидец порталу «Мегаполис». Судя по кадрам, внимание со стороны спасателей гуляющего то ли не впечатлило, то ли до последнего оставалось незамеченным.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

О том, что с 15 марта выход на лёд запрещён, напоминать пришлось, поравнявшись с героем видео.

Кого или что он вёз, осталось за кадром. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, спасатели ограничились выговором и в коляску не заглядывали. Услышав предупреждение лично от патрулирующих лёд, гуляющий решил продолжить моцион уже по набережной.

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Комментарии (2)

07A
Читатели Фонтанки люди, в большинстве своем, не сентиментальные. Вот если бы вы собирали на бумажные стаканчики...
274521441
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете теле.фон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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