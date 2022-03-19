Это Питер, детка. Видеокамера запечатлела прогулку с детской коляской по весеннему льду

Кандидата на звание «родитель года» сняли на видео на Васильевском острове в Петербурге 19 марта. Он фланировал по Малой Неве за детской коляской со спасателями на хвосте.



«По реке у набережной Макарова гулял человек с детской коляской. Приехали службы на воздушной подушке», - пишет очевидец порталу «Мегаполис». Судя по кадрам, внимание со стороны спасателей гуляющего то ли не впечатлило, то ли до последнего оставалось незамеченным.

