Это Питер, детка. Видеокамера запечатлела прогулку с детской коляской по весеннему льду

Кандидата на звание «родитель года» сняли на видео на Васильевском острове в Петербурге 19 марта. Он фланировал по Малой Неве за детской коляской со спасателями на хвосте.
«По реке у набережной Макарова гулял человек с детской коляской. Приехали службы на воздушной подушке», - пишет очевидец порталу «Мегаполис». Судя по кадрам, внимание со стороны спасателей гуляющего то ли не впечатлило, то ли до последнего оставалось незамеченным.
О том, что с 15 марта выход на лёд запрещён, напоминать пришлось, поравнявшись с героем видео.
Кого или что он вёз, осталось за кадром. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, спасатели ограничились выговором и в коляску не заглядывали. Услышав предупреждение лично от патрулирующих лёд, гуляющий решил продолжить моцион уже по набережной.