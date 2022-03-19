Неуправляемый зерновоз сносит больше 10 машин. В соцсетях публикуют видео страшного ДТП на Кубани

В соцсетях 19 марта появилась видеозапись момента смертельной аварии с зерновозом на Кубани. В видео — три ракурса, записи сделаны видеорегистраторами в одной из машин, попавших в ДТП.

Само ДТП произошло на трассе Новороссийск — Керчь, в районе перевала Волчьи Ворота, 10 марта, столкнулись КамАЗ, приспособленный для перевозки зерна, и от 11 до 17 автомобилей. 30-летний водитель КамАЗа на спуске потерял управление и въехал в пробку. Он скончался. По одной из версий, умер ещё до ДТП.



По данным «Живой Кубани», кроме зерновоза в ДТП участвовали 16 легковых и ещё одной грузовой автомобиль. Пострадали девять человек: семь были доставлены в больницу, двое от госпитализации отказались на месте ДТП, еще двое отказались от госпитализации после осмотра медицинскими работниками уже в медицинском учреждении.

