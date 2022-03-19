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Росреестр: Лица с двойным гражданством смогут осуществлять сделки с недвижимостью в России

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Особый порядок сделок с недвижимостью лиц недружественных стран не касается двойного гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Ранее указами президента РФ Владимира Путина был введен особый порядок сделок с недвижимостью для лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия. Эти сделки теперь можно заключать только на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Но, как отметили в Росреестре, гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается у себя на родине только как гражданин Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором или федеральным законом. «Таким образом, для регистрации прав при осуществлении сделок с недвижимостью в Росреестре юридически значимым является наличие гражданства Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Росреестр не предъявляет требования по наличию в договорах купли-продажи формулировки относительно иностранных лиц. «Стороны самостоятельно составляют договор купли-продажи и свободны в определении его условий (за исключением существенных условий сделки, предусмотренных действующим законодательством)», — сообщили в ведомстве.

В перечень недружественных России стран вошли: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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Комментарии (3)

ahma
Кто бы сомневался! Пpaвa Лизы Песковой под защитой.
Фомальгаут
Неожиданно разумное решение......
Wernum
Ерунда какая-то. Неужели нельзя так писать законы, чтобы они сразу же были понятны и не требовали толкователей? - это риторическиц вопрос.
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