Росреестр: Лица с двойным гражданством смогут осуществлять сделки с недвижимостью в России

Особый порядок сделок с недвижимостью лиц недружественных стран не касается двойного гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.



Ранее указами президента РФ Владимира Путина был введен особый порядок сделок с недвижимостью для лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия. Эти сделки теперь можно заключать только на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.



Но, как отметили в Росреестре, гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается у себя на родине только как гражданин Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором или федеральным законом. «Таким образом, для регистрации прав при осуществлении сделок с недвижимостью в Росреестре юридически значимым является наличие гражданства Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

