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Уехавшим в «недружественные страны» россиянам запретили распоряжаться своей недвижимостью в России

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Продать или купить недвижимость теперь смогут лишь те собственники, кто не связан с недружественными государствами. Новые правила Росреестр установил после вступления в силу указа президента РФ № 81 от 01 марта 2022 г. «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Формулировка такая: «Установлен особый порядок осуществления (исполнения) резидентами РФ сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Такие сделки (операции) могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций)».

«В перечень недружественных России стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония», — сообщили в Росреестре 16 марта.

Заявить на словах, что в сделке не участвует «недружественный» иностранец, будет недостаточно. На этапе сбора документов Росреестр потребует заявление-гарантию об отсутствии гражданства (или второго гражданства) недружественного государства либо проживании на его территории от всех участников сделки, что продавцов, что покупателей. Если участник сделки относится к недружественному государству, разрешение на куплю-продажу недвижимости нужно будет получать у Правительственной комиссии. Участников сделки, которые не имеют отношения к недружественным странам, нововведение не коснется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

zimirev
Безумие
Zomby Zonderkommando
Бугага.
Больше трэша и угара!
Слава Rоссии !
П33/11-2
пейсателю=аффтару надо реально поправить срок и мозги. я вообще ничего не понял из текста: о какой недвижке и каких сделках идёт речь? кто и на каких основаниях собирает доп.документы и где?!
"кто на ком стоял?! извольте выражаться яснее!"(с)
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