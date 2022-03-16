Уехавшим в «недружественные страны» россиянам запретили распоряжаться своей недвижимостью в России

Продать или купить недвижимость теперь смогут лишь те собственники, кто не связан с недружественными государствами. Новые правила Росреестр установил после вступления в силу указа президента РФ № 81 от 01 марта 2022 г. «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Формулировка такая: «Установлен особый порядок осуществления (исполнения) резидентами РФ сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Такие сделки (операции) могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций)».