Уехавшим в «недружественные страны» россиянам запретили распоряжаться своей недвижимостью в России

Продать или купить недвижимость теперь смогут лишь те собственники, кто не связан с недружественными государствами. Новые правила Росреестр установил после вступления в силу указа президента РФ № 81 от 01 марта 2022 г. «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
Формулировка такая: «Установлен особый порядок осуществления (исполнения) резидентами РФ сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Такие сделки (операции) могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций)».
«В перечень недружественных России стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония», — сообщили в Росреестре 16 марта.
Заявить на словах, что в сделке не участвует «недружественный» иностранец, будет недостаточно. На этапе сбора документов Росреестр потребует заявление-гарантию об отсутствии гражданства (или второго гражданства) недружественного государства либо проживании на его территории от всех участников сделки, что продавцов, что покупателей. Если участник сделки относится к недружественному государству, разрешение на куплю-продажу недвижимости нужно будет получать у Правительственной комиссии. Участников сделки, которые не имеют отношения к недружественным странам, нововведение не коснется.