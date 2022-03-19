Американский конвертоплан разбился в Норвегии, погиб весь экипаж

Трагедия произошла в Норвегии во время масштабных международных учений Cold Response.
Как сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на норвежскую полицию и телекомпанию NRK, американский конвертоплан V-22 Osprey (аппарат, сочетающий преимущества самолёта и вертолёта) потерпел крушение во время учебного перелёта из города Будё. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту. По данным полиции, все они граждане США.
Ведётся расследование. Работы на месте ЧП пришлось приостановить из-за плохой погоды.
Международные учения Cold Response, стартовавшие в Норвегии и Норвежском море 14 марта, крупнейшие с 1980-х годов. В них участвуют около 30 тысяч военных из 27 государств, в том числе из стран — партнёров НАТО Финляндии и Швеции.