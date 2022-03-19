FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Американский конвертоплан разбился в Норвегии, погиб весь экипаж

4
Печать

Трагедия произошла в Норвегии во время масштабных международных учений Cold Response.

Как сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на норвежскую полицию и телекомпанию NRK, американский конвертоплан V-22 Osprey (аппарат, сочетающий преимущества самолёта и вертолёта) потерпел крушение во время учебного перелёта из города Будё. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту. По данным полиции, все они граждане США.

Ведётся расследование. Работы на месте ЧП пришлось приостановить из-за плохой погоды.

Международные учения Cold Response, стартовавшие в Норвегии и Норвежском море 14 марта, крупнейшие с 1980-х годов. В них участвуют около 30 тысяч военных из 27 государств, в том числе из стран — партнёров НАТО Финляндии и Швеции.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlBerkut
И кто виноват в гибели американских граждан и птички? Или глупый вопрос, всегда и во всём виноват, разумеется, лично Путин 🤔😎😎
ssr
Упс-не боевые потери и людей амеров в норвегии их нет)
Athair
Штуковина прикольная, но неустойчивая и аварийная до безобразия. Птичку жалко...
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний